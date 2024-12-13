За 20 лет население Ростовской области уменьшилось на 77 тысяч человек

В Ростовской области за 20 лет сократилось население со 4,229 до 4,152 миллиона человек к 2024 году. Об этом сообщает RostovGazeta.
Такой вывод издание сделало, изучив Стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года.
Напомним, в Ростовской области 20 лет назад была принята Стратегия привлечения инвестиций для повышения уровня жизни населения. Разработчики документа стремились сделать донской регион привлекательным для инвесторов, но только этому мешал высокий уровень износа коммунальных сетей, дефицит рабочих мест и проблемы в социальной сфере.
Сейчас можно подвести некоторые итоги этого документа. Они не на столько положительные, как изначально планировалось.
Вот только некоторые данные. За 20 лет, начиная с 2004 года численность населения Ростовской области уменьшилась со 4,229 до 4,152 миллиона человек.
Не стало лучше состояние коммунальных объектов. Если в 2000 году, по данным Ростовстата, степень износа основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве составляла 42%, то к 2010 году этот показатель вырос до 42,5%.