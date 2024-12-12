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Беглов: Думаю, что детсады в Ленобласти тоже станут бесплатными

Детские сады в Ленинградской области могут стать бесплатными. О возможной льготе для детей и их родителей рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии в четверг 12 декабря.

Источник: Комсомольская правда

— Мы не в обиде, что в Ленобласти нет бесплатных детсадов. Думаю, что и они пойдут по этому пути. Ведь есть дети из Петербурга, которые ходят в детсады в Ленобласти, куда родители уезжают на работу. В свою очередь, дети из Ленобласти тоже ведь ходят в бесплатные детсады в Петербурге. Ожидаем, что и другие регионы введут такую льготу для всех, — заявил Александр Беглов.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что бесплатные детские сады обойдется бюджету Северной столицы почти в два миллиарда рублей в год. Начиная с 2025 года, Смольный будет полноценно закладывать необходимую сумму в бюджет города.