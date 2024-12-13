Владимир Путин вручил Александре Пахмутовой звезду Героя Труда России

В Волгоградской области к Александре Пахмутовой и ее творчеству относятся с большой любовью и уважением. Этот год стал юбилейным для композитора. В регионе прошло множество мероприятий в честь нашей известной землячки, и все они вызвали большой интерес у жителей. По инициативе губернатора Андрея Бочарова в ее честь учреждены премии и стипендии, организованы музыкальные фестивали, имя Александры Пахмутовой присвоено новой школе-тысячнику № 7 и будущему культурно-образовательному центру. Жизненный путь композитора, ее творческие достижения и наследие будут представлены в постоянной музейной экспозиции.