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Владимир Путин вручил Александре Пахмутовой звезду Героя Труда России

На церемонии награждения Александры Пахмутовой Владимир Путин отметил, что ее песни стали родными для разных поколений. Торжественное мероприятие прошло 12 декабря в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля и было приурочено ко Дню Конституции.

Источник: сайт Кремля

Звание Героя Труда Российской Федерации было присвоено легендарному композитору, уроженке Волгоградской области Александре Пахмутовой за ее выдающиеся заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, активную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу.

«Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для многих людей и разных поколений. Они объединяют нас, — отметил Президент России Владимир Путин. — Вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа».

В Волгоградской области к Александре Пахмутовой и ее творчеству относятся с большой любовью и уважением. Этот год стал юбилейным для композитора. В регионе прошло множество мероприятий в честь нашей известной землячки, и все они вызвали большой интерес у жителей. По инициативе губернатора Андрея Бочарова в ее честь учреждены премии и стипендии, организованы музыкальные фестивали, имя Александры Пахмутовой присвоено новой школе-тысячнику № 7 и будущему культурно-образовательному центру. Жизненный путь композитора, ее творческие достижения и наследие будут представлены в постоянной музейной экспозиции.