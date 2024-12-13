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Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить в режиме выходных и праздничных дней По троллейбусным и магистральным маршрутам последние рейсы отправления — до 23:00, в районе 22:30».

сказал Сухацкий

По словам начальника профильного управления, это позволит избежать массового скопления граждан в центре. К тому же к этому времени люди, как правило, уже добираются к местам празднования, и необходимости продлевать время работы транспорта нет.

«Тот, кто желает посетить елку в центре и собраться не с семьей, а в общественных местах, изыщут, каким образом добраться — на личном транспорте или на такси», — объяснил собеседник.

В режиме выходных и праздничных дней симферопольский общественный транспорт будет работать не только в новогоднюю ночь, но в последующие дни каникул, добавил он.

Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения вопросов, связанных с несоблюдением расписания общественным транспортом и нехваткой водителей и автобусов.