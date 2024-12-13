Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год

«В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить в режиме выходных и праздничных дней По троллейбусным и магистральным маршрутам последние рейсы отправления — до 23:00, в районе 22:30».
По словам начальника профильного управления, это позволит избежать массового скопления граждан в центре. К тому же к этому времени люди, как правило, уже добираются к местам празднования, и необходимости продлевать время работы транспорта нет.
«Тот, кто желает посетить елку в центре и собраться не с семьей, а в общественных местах, изыщут, каким образом добраться — на личном транспорте или на такси», — объяснил собеседник.
В режиме выходных и праздничных дней симферопольский общественный транспорт будет работать не только в новогоднюю ночь, но в последующие дни каникул, добавил он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения вопросов, связанных с несоблюдением расписания общественным транспортом и нехваткой водителей и автобусов.