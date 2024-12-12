Хинштейн не стал обещать курским переселенцам списание всех кредитов

«И все граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из зоны отселения, из числа населённых пунктов, которые в этот перечень попали, — им вводятся кредитные каникулы. А вот дальше надо уже смотреть, каким образом эту проблему решать. Потому что кредитные каникулы — это отсрочка, это не погашение за тебя долга. И тут, извините, я понимаю, что хочется всё и сразу, но, простите, здесь тоже, мне кажется, нужно быть несколько более, как бы правильно сказать, — относиться к этому с каким-то пониманием», — сказал Хинштейн.