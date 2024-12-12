Неандертальцы и первые европейцы обменивались генами на протяжении 7 тыс. лет

Как показывают расчеты палеогенетиков, этот обмен генетическим материалом носил постоянный характер и он длился на протяжении примерно семи тысяч лет, что в целом соответствует текущим представлениям антропологов о том, как долго сосуществовали неандертальцы и Homo sapiens в Европе. Это еще раз говорит о том, что популяции древних людей и того и другого вида часто контактировали друг с другом, а не жили в изоляции, как предполагали некоторые ученые, подытожили палеогенетики.