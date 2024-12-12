Неандертальцы и первые европейцы обменивались генами на протяжении 7 тыс. лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые обнаружили в недавно расшифрованной ДНК древнейших жителей Европы свидетельства того, что первые представители нашего вида на протяжении примерно семи тысяч лет активно контактировали с неандертальцами и обменивались с ними генами. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии (EVA).
«Полученные нами данные углубляют наше понимание того, как выглядели и как жили первые люди современного типа, заселившие Европу. Анализ их генома указывает на то, что все древние люди, возраст останков которых превышает 50 тыс. лет, не могли быть предками современных жителей Нового Света и Евразии, в чьих геномах сохранились следы выявленных нами контактов между древними европейцами и неандертальцами», — пояснил профессор EVA Йоханнес Краузе, чьи слова приводит пресс-служба института.
Ученые пришли к такому выводу при изучении останков древнейших жителей Европы, которые были недавно обнаружены при проведении повторных раскопок на территории пещеры Ильзенхоле, расположенной в окрестностях средневекового замка Ранис на востоке Германии. Впервые эта пещера привлекла внимание археологов и антропологов еще в 1920 и 1930 годах, когда в отложениях на ее дне ученые обнаружили большое число, предположительно, неандертальских орудий труда и останков животных.
Недавно антропологи возобновили раскопки в Ильзенхоле для уточнения датировок ранее найденных в ней артефактов и костей и обнаружили в ходе них 13 фрагментов костей кроманьонцев. Когда ученые расшифровали их ДНК и провели радиохронологический анализ, они обнаружили, что кроманьонцы проникли в пещеру как минимум 45 тыс. лет назад и при этом они были близкими родственниками еще одной группы древнейших Homo sapiens, чьи останки были найдены в чешской пещере Златый Кунь.
Длительные контакты людей и неандертальцев.
Примерно в это же время на территории Европы начали исчезать неандертальцы, что заставило ученых изучить то, присутствуют ли их генетические следы в ДНК древнейших людей современного типа из Ильзенхоле, Златого Куня, российской стоянки Мальта и других первых мест обитания кроманьонцев. В общей сложности ученые расшифровали геномы 59 древних европейцев и азиатов, а также трех сотен добровольцев.
Последующее сравнение ископаемой и современной ДНК показало, что в геноме первых жителей Европы из Златого Куня и Ильзенхоле фактически отсутствовали вкрапления неандертальской ДНК, присутствующие в геноме древних людей из других регионов Евразии, которые жили на несколько тысяч лет позже их. Опираясь на это открытие, исследователи пришли к выводу, что древние Homo sapiens впервые начали контактировать с евразийскими неандертальцами неожиданно поздно, около 45−49 тыс. лет назад.
Как показывают расчеты палеогенетиков, этот обмен генетическим материалом носил постоянный характер и он длился на протяжении примерно семи тысяч лет, что в целом соответствует текущим представлениям антропологов о том, как долго сосуществовали неандертальцы и Homo sapiens в Европе. Это еще раз говорит о том, что популяции древних людей и того и другого вида часто контактировали друг с другом, а не жили в изоляции, как предполагали некоторые ученые, подытожили палеогенетики.