СК возбудил уголовное дело против школьниц, избивших сверстницу в Котельниках

В одной из школ в подмосковных Котельниках семеро девочек-подростков избили в туалете свою сверстницу и сняли это на видео. Кадры вызвали скандал: на происшествие уже отреагировали в СК, прокуратуре, подмосковном минобразования и даже в Госдуме. Возмутилась произошедшим и глава «Лиги безопасного интернета», заявив, что в школе пытаются «замять» ситуацию. Подростки же похвастались «популярностью», записав еще одно видео — на нем они радовались, что попали в «канал к Мизулиной».