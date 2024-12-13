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В трех районах Волгограда 12 декабря не будет электроснабжения

Подачу ресурса временно приостановят в связи с проведением плановых работ.

В пятницу, 13 декабря, в Дзержинском, Советском и Центральном районах Волгограда будут проводиться плановые профилактические работы на сетях. В связи с этим в некоторых домах перечисленных районов может временно не быть света.

В ресурсоснабжающей компании опубликовали список адресов, где ресурс будет недоступен в течение нескольких часов.

Кроме того, света также не будет в Дзержинском районе с 9.00 до 13.00 по улице 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28А, 28, 30 и по улице Рокоссовского, 129 и 131.

ЖКХ