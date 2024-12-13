В трех районах Волгограда 12 декабря не будет электроснабжения

В пятницу, 13 декабря, в Дзержинском, Советском и Центральном районах Волгограда будут проводиться плановые профилактические работы на сетях. В связи с этим в некоторых домах перечисленных районов может временно не быть света.
В ресурсоснабжающей компании опубликовали список адресов, где ресурс будет недоступен в течение нескольких часов.
Кроме того, света также не будет в Дзержинском районе с 9.00 до 13.00 по улице 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28А, 28, 30 и по улице Рокоссовского, 129 и 131.