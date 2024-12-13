Что можно и нельзя делать в Андреев день 13 декабря, когда узнают о снеге весной

Православная церковь 13 декабря вспоминает апостола Андрея Первозванного. В народе празднуют Андреев день. Кроме того, существует еще одно название — Андрей Зимний. Считается, что с обозначенного периода начинается настоящая зима. А еще по погоде узнают о снеге весной — в апреле.
Что нельзя делать 13 декабря.
В указанный день женщины не занимались рукоделием прямо до Крещения (указанный праздник православные будут отмечать 19 января 2025 года). Под запретом ссоры, конфликты. Предки верили, что они могут затянуться на долгое время.
Что можно делать 13 декабря.
По традиции, в ночь на 13 декабря незамужние девушки гадали. Так, они бросали за ворота сапоги, а затем рассматривали, куда именно смотрит носок. Считается, что именно с той стороны придет жених.
Согласно приметам, облака, плывущие низко над землей, предупреждают о сильном ветре. Если кошка умывается, что ждали холодной погоды. Выпавший снег, как считалось, пролежит до апреля.
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