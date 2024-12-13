«Только политбюро могло купить билеты на “Щелкунчика” 31 декабря»

— Как-то я танцевал в Пермском театре, и на сцену вышел губернатор. Он говорил мне какие-то хорошие слова, а в завершение сказал: «Мы вас очень ждем». На что я ему ответил: «С удовольствием приеду, если вы купите нормальное балетное покрытие для сцены». И его купили. Я приехал, как обещал. Но заметил губернатору, что приехал в Пермь поездом и хорошо бы, чтобы на вокзале сделали ремонт. Потому что перебираться через пути с чемоданами было просто невозможно. Начальник удивился. «Просто вам не приходится ходить, а вы сходите и посмотрите!» — сказал я ему. В общем, потом мне передали, что сделали ремонт.