Центры внимания: «Титаны» против ковбоев и полярников

Семейный контент в последние недели перед Новым годом штурмует российские кинотеатры, которым нужно конкурировать с идущими параллельным прокатом «Злой» и «Моаной 2». Для маленьких детей в этот уикенд выходят спешл «Трех котов» и сиквел комедии «Не одна дома» про девочку Стефанию. Тем, кто постарше, подарят возможность проститься с «Атакой титанов» на большом экране. Взрослому зрителю предложат комедию «Совсем ошалели» о любовном четырехугольнике, а также антарктический док про «клуб 200» и не только. «Известия» выбрали, на что сходить в кино на этой неделе.
«Совсем ошалели» 16+
Режиссер: Ольга Френкель.
В ролях: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин.
Всем, кто последние 20 лет смотрел хоть что-то из отечественного кино, достаточно списка актеров в этой комедии. Дальше можно ничего не объяснять. Или всё же стоит добавить, что оператор там — Алишер Хамидходжаев, чтобы уже точно сомнений не осталось?
Да, это всё лица новой волны русского кино, многие тесно связаны с кинематографом Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой, так что даже возникает легкое подозрение, что они могли иметь в этому проекту самое прямое отношение, хотя их имен нет в титрах. А вообще перед нами классическая комедия положений: приехали на зимний лыжный курорт две парочки, и всё бы хорошо, но эти парочки образованы членами семьи, которая находится на грани распада. То есть муж и жена пока не развелись, но уже встречаются с другими. И, чтобы не испортить новые отношения, они решают никому не говорить о старых. А дальше будет остроумно и просто смешно, потому что по-другому эти люди просто не умеют.
«Три кота. Зимние каникулы» 0+
Режиссер: Дмитрий Высоцкий.
Одна из лучших анимационных франшиз в России «Три кота» стабильно держит уровень качества, выделяясь среди зарубежных конкурентов рисованной анимацией. Не зря Netflix до недавнего времени гордо держал их в своей подписке. Возможно, «Три кота» не настолько совершенны содержательно, как «Свинка Пеппа», но ясно, что отечественному зрителю они ближе, да и в других странах сериал смотрят с удовольствием.
Взяв лучшее у зарубежных конкурентов, «Три кота» включили в свой инструментарий и традицию рождественских (у нас новогодних) спешлов, «Зимние каникулы» среди них не первый. Но кто же из детей упустит возможность узнать, как их любимцы сгоняли на научную базу в Северландию, нашли там доисторического кота и дали прикурить блогеру-миллионнику, который ставит хайп выше хорошего воспитания. Одно грустно: 68 минут — это слишком мало для кошачьих шалостей, можно было бы и побольше.
«Атака Титанов: Последняя атака» 18+
Режиссеры: Дзюн Сисидо, Юитиро Хаяси, Рёта Аикэи.
Думаете, это фанатский продукт и хотите смело идти дальше, потому что никогда не смотрели главный аниме-хит XXI века «Атака титанов»? А вот напрасно. В том смысле, что это, конечно, фанатский продукт, но как раз для самих фанатов здесь нет ничего особенного, кроме большого экрана и одной новой сцены. Потому что «Последняя атака» — это, как часто делают в случае с большими аниме-брендами, компиляция финальных эпизодов сериала, которые фанаты посмотрели еще год назад и прекрасно помнят, что там было.
Если же вы не помните и вообще ни разу не смотрели сериал, то вполне можно начать знакомство с конца. Для большинства аниме-франшиз это нормально, и «Гандам» с «Евангелионом» для многих современных зрителей начинались тоже именно так, в обратной хронологии. Впрочем, там среди параллельных таймлайнов вообще разобраться невозможно, а здесь два с половиной часа мультика, зрелищные, пафосные, громкие, вполне могут стать подключением к миру высокобюджетного японского долгостроя.
«Последний материк» 12+
Режиссеры: Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко.
Антарктида — это мекка для кинематографистов, особенно неигрового кино. Вспомним оскаровского лауреата «Марш императора» Люка Жаке — нет ничего более поэтичного, горького, страшного и вместе с тем прекрасного на экране. Вспомним Вернера Херцога с его «Встречами на краю света», где самые странные люди на Земле как будто специально съехались в Антарктиду, чтобы сняться у немецкого классика. Вспомним «Акварель» Виктора Косаковского, где камера, привязанная к айсбергу, переворачивается вместе с ним, вызывая у зрителя приступы морской болезни.
На фоне международных хитов «Последний материк» не теряется, там есть свои забавные моменты, которые врезаются в память. Например, когда герой фильма говорит: если любому мужчине предоставится шанс съездить в Антарктиду, скажем, на год, кто же от этого откажется? А жена — что жена, ей нужно просто выслушать и принять это, что еще остается. Мысли о том, что такое вообще быть мужчиной, размышления об идентичности — важная часть фильма. А еще оттуда можно узнать, как стать членом «клуба 200». Это когда на улице −80, а в сауне на станции — +120. Контраст между ними и составляет уникальную разницу в 200 градусов. Как говорится, а вам слабо?
«Одна дома: Великолепная пятерка» 6+
Режиссер: Руслан Паушу.
В ролях: Виталия Корниенко, Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова.
Виталия Корниенко, девочка из «Мажора» и «Папиных дочек», постепенно становится суперзвездой. За последнее время у нее вышли «Лед 3», «Василиса и хранители времени», «Папу маме заверни», «Лада голд». Плюс она будет Буратино в грядущем хите. Не забудем, что и «Великолепная пятерка» — продолжение, потому что «Одна дома» в прошлом году уже выходила в кино, впрочем, довольно скромно, с кассой около 10 млн рублей. Возможно, в этот раз приключения девочки Стефании соберут больше.
Кажется, что в этот раз авторы решили поместить в полтора часа как можно больше своих любимых фильмов в виде цитат, аллюзий и полунамеков. Здесь и Астерикс с Обеликсом, и «Мир Дикого Запада», и «Человек с бульвара Капуцинов», и, конечно, «Великолепная семерка» которая спрятана в названии картины. Это не считая замечательной комедии «Один дома», которую до сих пор не стыдно пересматривать. Может быть, синефилам хотелось бы еще больше ребусов и омажей, но поскольку фильм всё же рассчитан на детей, то много внимания здесь уделено блогерам и просто современным ребятам, для которых гаджеты — это части тела, а не электронные устройства.