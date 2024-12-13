Центры внимания: «Титаны» против ковбоев и полярников

Да, это всё лица новой волны русского кино, многие тесно связаны с кинематографом Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой, так что даже возникает легкое подозрение, что они могли иметь в этому проекту самое прямое отношение, хотя их имен нет в титрах. А вообще перед нами классическая комедия положений: приехали на зимний лыжный курорт две парочки, и всё бы хорошо, но эти парочки образованы членами семьи, которая находится на грани распада. То есть муж и жена пока не развелись, но уже встречаются с другими. И, чтобы не испортить новые отношения, они решают никому не говорить о старых. А дальше будет остроумно и просто смешно, потому что по-другому эти люди просто не умеют.