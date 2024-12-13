Праздник к вам приходит: как снимали новогоднее шоу «VK под шубой 3»

— Мона — это большой профессионал. Для меня это не просто честь, это очень сложная работа. Я раза три переписывала трек, очень боялась. В какой-то момент даже хотела сказать, что не буду это делать, потому что не дотягиваю. Успокоилась тогда, когда Мона мне позвонила и сказала: «Как классно ты спела». Поэтому мне было легко, потому что меня поддерживали. Они понимают, что я трус по натуре, во мне есть это ощущение несоответствия профессионалам сегодняшнего времени. Но это все-таки очень хороший пинок, — рассказала Лолита.