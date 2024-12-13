Праздник к вам приходит: как снимали новогоднее шоу «VK под шубой 3»

Баста и Ева Польна, Севиль и Михаил Шуфутинский, группа «Хлеб» и Александр Ревва, Лолита и MONA, Полина Гагарина и MIRAVI, Артемий Лебедев и Гарик Харламов — дуэты самых на первый взгляд несочетаемых артистов ждут в этом году зрителей новогоднего шоу «VK под шубой 3». На этот раз организаторы отказались от замысловатых концептов и по запросам зрителей сняли, как сами говорят, «яркий классный концерт с хорошей музыкой». Самое то для старта новогоднего настроения, поскольку третья «VK под шубой» выходит 27 декабря, открывая череду праздничных шоу. В числе тех, кто чуть раньше окунулся в атмосферу гирлянд, заснеженных елок, блесток и конфетти на съемках программы, были и «Известия».
Баста и Ева Польна обновили «Зиму в сердце».
Неприметный павильон на северо-западе Москвы, но внутри всеми цветами горят гирлянды на рядах елок, искусственный снег хлопьями падает из-под потолка, софиты, мелькают в коридорах артисты и звезды шоу-бизнеса в нарядных костюмах. Полина Гагарина, Лолита, Севиль, Ева Польна, Баста, Михаил Шуфутинский — жизнь внутри серых зданий кипит с самого утра и до глубокой ночи, поскольку здесь снимают новогоднее шоу «VK под шубой», уже третье по счету, но одно из первых в марафоне праздничных передач, под которые зрители проводят очередной год. Премьера «новогоднего огонька» от VK состоится 27 декабря в 20:25 по московскому времени.
В прошлом году «VK под шубой» прошел в формате музыкального фильма. Его сюжет отсылал к «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, только в результате зрители увидели неожиданные дуэты опытных звезд сцены и молодых артистов. Баста пел песню «Нам не жить друг без друга» вместе со Львом Лещенко, а Владимир Пресняков записал фит вместе SODA LUV. Глобально концепция третьего «VK под шубой» не изменилась, зрителей также ждут дуэты, казалось бы, самых несочетаемых российских исполнителей. На этот раз это будет эффектный концерт, без четкой сценарной линии.
— «Шубы» отличаются тем, что каждый год мы следим за трендами и тенденциями, за восприятием нашей аудитории. И в этот раз мы поняли, что нашим зрителям хочется посмотреть просто классный концерт и послушать хорошую музыку. Мы решили пойти им навстречу, чтобы люди получили удовольствие от красивого и эффектного шоу, который мы снимем, — рассказала журналистам заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.
Само по себе взаимодействие разных поколений артистов в рамках одного шоу его создатели называют большим событием. В этом году специально для программы музыканты записали восемь композиций. Некоторые из них — новое прочтение уже давно известных хитов.
В съемочном павильоне горят лампы, за длинными серебряными шторами пока что еще артисты-певцы, за импровизированными окнами-экранами — вьюга, а в сердце — зима. Снежная королева Ева Польна в центре подиума записывает кавер на песню своей же группы «Гости из будущего». Но в дуэте с ней не «Моя Мишель», весьма удачно перепевшая композицию «Зима в сердце», а Баста. Сам музыкант во время записи своей части шоу попросил посторонних покинуть съемочную площадку, вероятно, зрителей ждет большой сюрприз. Запись обновленной версии хита 2000-х Василий Вакуленко (настоящее имя рэпера) назвал дуэтом мечты.
— Я всю жизнь был большим поклонником Евы Польны, поэтому для меня это радость, — рассказал музыкант журналистам.
Гендер-пати Валерии и Иосифа Пригожина.
Не меньшим сюрпризом стало появление на съемочной площадке большого семейства Валерии и Иосифа Пригожина. В перерыве между репетициями и дублями «VK под шубой» Баста провел гендер-пати для младшего сына Валерии Арсения Шульгина и его жены Лианы Волковой. Молодая пара ждет второго ребенка, поэтому попросили своего любимого артиста поучаствовать в объявлении пола малыша. Никто из родственников, включая будущих родителей, его обычно не знает. Обратный отсчет и залпы синего конфетти — будет мальчик.
«2024-й — все-таки Год семьи», — пошутил Иосиф Пригожин.
— Меня даже на слезу прошибло, — поделилась Валерия. — Единственное, я была уверена, что будет девочка, а хотелось мальчика, потому что одна девочка у нас уже есть. Пожалуй, это и есть самое запоминающееся событие 2024 года. И главное, что всё это произошло под его занавес.
Однако и на этом сюрпризы не закончились. Самые неожиданные выступления ждали впереди, и, пожалуй, максимально неочевидным стал дуэт Михаила Шуфутинского и Севиль. Автор самой осенней песни исполнил вместе с солисткой группы Artik & Asti одну из самых зимних композиций — «Зима-холода» Андрея Губина. Сам Шуфутинский в беседе с журналистами отметил высокий профессионализм своей партнерши и даже признался, что немного волновался: уж очень легенда шансона боялся подвести артистку.
— Севиль замечательная. И хотя раньше мы не выступали вместе, она суперпрофессионал. И это несмотря на то, что она еще очень молода. Она настоящая и классная актриса. Второе, она очень хорошо поет. Но это для всех было и так уже давно понятно. Поэтому мне было с ней очень легко, комфортно и удобно, — рассказал Шуфутинский.
Еще одно интересное сочетание — Лолита и MONA. В противовес большинству артисток в белых нарядах обе певицы вошли в кадр в черных костюмах. Лолита призналась, что давно мечтала поучаствовать в коллаборации с молодой исполнительницей, но волновалась опытная певица не меньше Шуфутинского.
— Мона — это большой профессионал. Для меня это не просто честь, это очень сложная работа. Я раза три переписывала трек, очень боялась. В какой-то момент даже хотела сказать, что не буду это делать, потому что не дотягиваю. Успокоилась тогда, когда Мона мне позвонила и сказала: «Как классно ты спела». Поэтому мне было легко, потому что меня поддерживали. Они понимают, что я трус по натуре, во мне есть это ощущение несоответствия профессионалам сегодняшнего времени. Но это все-таки очень хороший пинок, — рассказала Лолита.
Авторы «VK под шубой» уверены, что совместить друг с другом в творчестве можно абсолютно любых артистов. Самый «мучной» дуэт — группа «Хлеб» и Артур Пирожков, он же шоумен Александр Ревва, перепели «Холодную луну» Шуры. Найк Борзов и «тринадцать карат» доказали, что «Белые розы» Юрия Шатунова могут также хорошо звучать и в рок-аранжировке. «У песни появилась дикая энергия и страсть. Хит трудно испортить, мы постарались внести в него свое дыхание», — отметил Борзов. Рок-звучание приобрела и «Метелица» Валерии, которую на шоу исполнили Юлия Савичева и МУККА.
— Я настаивала, чтобы это тоже было что-то в стиле рок. Хотя изначально Серафим (Сидорин, настоящее имя МУККА) хотел, чтобы эта песня была в поп-аранжировке. Я наконец-то могу с человеком всю свою рокерскую душу развернуть. Новая молодежная рок-волна мне очень нравится, — сказала певица.
Полина Гагарина рассказала, что принимает участие в «VK под шубой» уже не в первый раз. На этот раз она исполнила проникновенную и «Опять метель», второй частью дуэта была певица MIRAVI. Исполнительницам делить одну сцену уже не впервой, MIRAVI выступала на разогреве на большом концерте Гагариной в «Лужниках» в этом году. Этот же концерт певица назвала одним из главных событий уходящего 2024 года, а еще рассказала, что готовит для фанатов нечто грандиозное. Но все анонсы исполнительница призвала ждать уже в новом, 2025 году.