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В Сирии с 15 декабря будут возобновлены занятия в учебных заведениях

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сирии приняли решение о возобновлении занятий в учебных заведениях страны с 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al Watan.

Как уточняется, речь идет как о государственных, так и о частных школах и университетах. Отмечается, что, по заверениям властей, все профильные ведомства готовы гарантировать учащимся «эффективный учебный процесс».

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

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