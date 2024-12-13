В Сирии с 15 декабря будут возобновлены занятия в учебных заведениях

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.