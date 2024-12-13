«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала свыше 20 загадочных сообщений

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в течение одного дня передала в эфир 24 сообщения.
Первыми в эфире оказались слова «азбука», «хунхуз» и «нанайка». Днём прозвучали не менее загадочные «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна».
Всего было произнесено 24 слова, последнее из них («бродощёлк») вышло в эфир в 17:14 мск.
Данная станция вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание». В связи с этим УВБ-76 также называют The Buzzer («Жужжалка»).
УВД-76 известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения, состоящие из одного или нескольких загадочных слов. В частности, 20 февраля 2022 года станция передала слова «нжти» и «лесолед». Спустя два дня были переданы такие слова, как «нюхостих» и «неудержимый».
По одной из версий, «Радиостанция Судного дня» должна будет запустить ядерные боеголовки в случае начала ядерного конфликта.
Ранее «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 активизировалась в сентябре. Она передала в эфир сигналы, напоминающие шифровку.