«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала свыше 20 загадочных сообщений

УВД-76 известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения, состоящие из одного или нескольких загадочных слов. В частности, 20 февраля 2022 года станция передала слова «нжти» и «лесолед». Спустя два дня были переданы такие слова, как «нюхостих» и «неудержимый».