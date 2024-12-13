Дуров: Telegram каждый месяц банил около 10 млн пользователей

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что за последние годы модераторы сервиса удаляли более 10 миллионов пользователей и около 1 миллиона каналов и групп каждый месяц.
В недавнем блоге он также отметил, что в 2024 году было заблокировано почти 15,4 миллиона каналов и групп за нарушение правил платформы.
Дуров выразил благодарность пользователям и их активным жалобам на нежелательный контент, а также автоматическим системам обнаружения и инструментам на базе искусственного интеллекта, которые помогают в модерации. Эти меры направлены на поддержание безопасности и комфортного использования мессенджера среди аудитории.
Ранее Павел Дуров рассказал подробности создания соцсети «ВКонтакте». По словам основателя Telegram, он обычно писал код 20 часов подряд.