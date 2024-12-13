Дуров: Telegram каждый месяц банил около 10 млн пользователей

Дуров выразил благодарность пользователям и их активным жалобам на нежелательный контент, а также автоматическим системам обнаружения и инструментам на базе искусственного интеллекта, которые помогают в модерации. Эти меры направлены на поддержание безопасности и комфортного использования мессенджера среди аудитории.