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Григорий Лепс считает певца SHAMAN человеком года

Церемония вручения премии «Золотой граммофон» проходит в четверг на столичной площадке «ВТБ Арена».

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) является человеком года. Такое заявление сделал народный артист РФ Григорий Лепс в беседе с журналистами.

Исполнитель высказался в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Премия проводится уже в 28 раз, с 1996 года.

«Без ложной скромности — это Ярослав Дронов», — заявил Лепс.

Ранее певица Татьяна Куртукова, исполнившая песню «Матушка-земля», стала «победой уходящего года». Композиция была выпущена в январе 2024 года и стала трендом в российских соцсетях. Певицу стали сравнивать не только с другими исполнителями народной музыки, но и с SHAMAN, который прославился в 2022 году.