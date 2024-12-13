Григорий Лепс считает певца SHAMAN человеком года

Ранее певица Татьяна Куртукова, исполнившая песню «Матушка-земля», стала «победой уходящего года». Композиция была выпущена в январе 2024 года и стала трендом в российских соцсетях. Певицу стали сравнивать не только с другими исполнителями народной музыки, но и с SHAMAN, который прославился в 2022 году.