Григорий Лепс считает певца SHAMAN человеком года

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) является человеком года. Такое заявление сделал народный артист РФ Григорий Лепс в беседе с журналистами.
Исполнитель высказался в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Премия проводится уже в 28 раз, с 1996 года.
«Без ложной скромности — это Ярослав Дронов», — заявил Лепс.
Ранее певица Татьяна Куртукова, исполнившая песню «Матушка-земля», стала «победой уходящего года». Композиция была выпущена в январе 2024 года и стала трендом в российских соцсетях. Певицу стали сравнивать не только с другими исполнителями народной музыки, но и с SHAMAN, который прославился в 2022 году.