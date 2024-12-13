Коллектив Новосибирского музтеатра заступился за уволенного директора

Коллектив музтеатра вступился за уволенного директора и худрука Леонида Кипниса. И написал в адрес губернатора НСО письмо, в котором попросили Андрея Травникова разобраться в сложившейся ситуации.
«Почти тридцать лет в неразрывном единстве и взаимопонимании с Леонидом Михайловичем Кипнисом (нашим директором и художественным руководителем) мы строили по-настоящему высокохудожественный музыкальный театр, воспевающий традиционные национальные ценности… Многие мировые премьеры вначале создаются у нас, а потом расходятся по стране», — цитирует письмо Infopro54.
Коллектив просит сохранить на посту директора и художественного руководителя Леонида Кипниса. По их словам, все обвинения носят «заказной характер».
Отмечается, что под письмом подписались 187 человек.