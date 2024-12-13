Коллектив Новосибирского музтеатра заступился за уволенного директора

«Почти тридцать лет в неразрывном единстве и взаимопонимании с Леонидом Михайловичем Кипнисом (нашим директором и художественным руководителем) мы строили по-настоящему высокохудожественный музыкальный театр, воспевающий традиционные национальные ценности… Многие мировые премьеры вначале создаются у нас, а потом расходятся по стране», — цитирует письмо Infopro54.