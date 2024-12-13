Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллектив Новосибирского музтеатра заступился за уволенного директора

Коллектив просит разобраться в ситуации губернатора Андрея Травникова.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Коллектив музтеатра вступился за уволенного директора и худрука Леонида Кипниса. И написал в адрес губернатора НСО письмо, в котором попросили Андрея Травникова разобраться в сложившейся ситуации.

«Почти тридцать лет в неразрывном единстве и взаимопонимании с Леонидом Михайловичем Кипнисом (нашим директором и художественным руководителем) мы строили по-настоящему высокохудожественный музыкальный театр, воспевающий традиционные национальные ценности… Многие мировые премьеры вначале создаются у нас, а потом расходятся по стране», — цитирует письмо Infopro54.

Коллектив просит сохранить на посту директора и художественного руководителя Леонида Кипниса. По их словам, все обвинения носят «заказной характер».

Отмечается, что под письмом подписались 187 человек.

театр