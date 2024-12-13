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Блинкен: США утвердили пакет помощи Киеву на 500 миллионов долларов

В пакет включено оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты предоставят украинской стороне дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Он рассказал, что в данный пакет включены боеприпасы для артиллерии, а также оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

По словам Блинкена, помощь будет выделена со складов Пентагона.

«В неё войдут: боеприпасы против БПЛА, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, беспилотники, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, лёгкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin», — сказал он.

Заявление Бликена обнародовал сайт Госдепартамента.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объём военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов за время работы администрации Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов.