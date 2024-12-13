Жительница Приморья пыталась вывезти 90 тысяч долларов без декларации

Напомним, гражданина России оштрафовали на 400 тысяч рублей за попытку провезти контрабанду табачной продукции. В ноябре 2023 года сотрудники ведомства обнаружили партию незадекларированных табачных изделий и алкогольной продукции иностранного производства в ходе досмотра транспортного средства, прибывшего из порта Японии. Спрятанная контрабанда была замаскирована в специально оборудованном тайнике, находящемся в каюте одного из членов экипажа. Рыночная стоимость изъятых товаров составила 564 тысячи рублей.