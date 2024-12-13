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Жительница Приморья пыталась вывезти 90 тысяч долларов без декларации

Нарушительница хотела улететь в одну из азиатских стран.

Источник: PrimaMedia.ru

В международном аэропорту Владивостока была задержана 36-летняя жительница Приморья, пытавшаяся провести 90 тысяч долларов без декларирования. Женщина не заполнила декларацию о перевозимых денежных средствах и собиралась вылететь в одну из азиатских стран, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сотрудники таможни обнаружили незадекларированную сумму при проведении контроля. Следователи Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте установили, что подозреваемая знала о требованиях законодательства, но проигнорировала их.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда денежных средств). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд, женщине грозит до двух лет ограничения свободы.

Напомним, гражданина России оштрафовали на 400 тысяч рублей за попытку провезти контрабанду табачной продукции. В ноябре 2023 года сотрудники ведомства обнаружили партию незадекларированных табачных изделий и алкогольной продукции иностранного производства в ходе досмотра транспортного средства, прибывшего из порта Японии. Спрятанная контрабанда была замаскирована в специально оборудованном тайнике, находящемся в каюте одного из членов экипажа. Рыночная стоимость изъятых товаров составила 564 тысячи рублей.

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