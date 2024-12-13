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Ледяная горка: во Владивостоке люди едва преодолевают дорогу из-за прорыва

Во Владивостоке автомобилисты не могут ездить из-за аварии на теплосетях.

Источник: Соцсети

Ледяная горка образовалась на дороге на Некрасовской во Владивостоке. Машины стараются ехать как можно медленнее, чтобы не спровоцировать ДТП и миновать трудный участок, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, препятствие образовалось из-за прорыва теплотрассы: вода поднялась и замерзла на дороге. Труднодоступный участок находится около 86 и 90 домов. Однако волноваться не стоит: специалисты уже в курсе ситуации и проводят ремонтные работы. В ближайшее время путь вновь станет полностью безопасным.

Ранее «КП» писала о прорыве в Артеме. В результате аварии в ближайшее время без воды останутся более 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и объекты социальной инфраструктуры.

ЖКХ