Ледяная горка: во Владивостоке люди едва преодолевают дорогу из-за прорыва

По словам очевидцев, препятствие образовалось из-за прорыва теплотрассы: вода поднялась и замерзла на дороге. Труднодоступный участок находится около 86 и 90 домов. Однако волноваться не стоит: специалисты уже в курсе ситуации и проводят ремонтные работы. В ближайшее время путь вновь станет полностью безопасным.