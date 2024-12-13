Без осадков: какая погода будет в Хабаровском крае 13 декабря

В пятницу, 13 ноября, на всей территории Хабаровского края ожидается солнечная погода с минимальным перепадом ночных и дневных температур. Прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём −17…-15 градусов, к ночи похолодает до −24…-22 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём −21…-19 градусов, к ночи похолодает до −32…-30 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
В Вяземском днём −15…-13 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Бикине днём −14…-12 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
В Советской Гавани днём −13 …-11 градусов, к ночи похолодает до −22…-20 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −18 …-16 градусов, к ночи похолодает до −23…-21 градуса. Без осадков. Ветер западный, 6−11 м/с.
В Охотске днём −15…-13 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.