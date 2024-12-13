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Николай Цискаридзе допустил введение в театрах дресс-кода

Народный артист России, руководитель Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям», что если бы театры ввели дресс-код, то туда не смогли бы приходить неподобающе одетые люди.

«Известия» спросили, не было ли у него желания в своей книге «Мозаика. Балет. Щелкунчик» написать главу о том, как надо одеваться в театр.

«Нет, потому что это зависит от достатка каждого человека. Другое дело, если сами театры введут дресс-код. Думаю, если бы правила посещения театра ввели, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы», — ответил артист.

Он привел в пример случай, произошедший на гастролях в Египте.

«Когда мы танцевали в Каирской опере, зрители не могли зайти в зал без галстука. Нашего художественного руководителя не пустили. Была жара, и он пришел в костюме, но галстук не надел», — вспоминает Цискаридзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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