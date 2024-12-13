Николай Цискаридзе допустил введение в театрах дресс-кода

«Нет, потому что это зависит от достатка каждого человека. Другое дело, если сами театры введут дресс-код. Думаю, если бы правила посещения театра ввели, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы», — ответил артист.