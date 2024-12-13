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Баскетболисты красноярского «Енисея» на выезде крупно проиграли ЦСКА

Баскетболисты красноярского «Енисея» крупно проиграли в Москве.

Источник: Соцсети

Баскетболисты красноярского «Енисея» на выезде крупно проиграли московскому ЦСКА. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 78:100.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Виктор Сэндерс — на его счету 16 очков, два подбора и две передачи. Таким образом, сибиряки с шестью победами находятся на десятой строчке турнирной таблицы.

— Жаль, что не получилось сделать игру интересной — по сути, ее исход был предрешен в первые пять минут. Во второй половине мы стали защищаться чуть лучше и надеялись сделать матч чуть более интересным, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».

Уже 15 декабря красноярцы у себя дома примут «Зенит».

Ранее мы писали, что белорусский специалист Юрий Файков покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сокол».

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