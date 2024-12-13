Баскетболисты красноярского «Енисея» на выезде крупно проиграли ЦСКА

— Жаль, что не получилось сделать игру интересной — по сути, ее исход был предрешен в первые пять минут. Во второй половине мы стали защищаться чуть лучше и надеялись сделать матч чуть более интересным, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».