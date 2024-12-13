Disney снимет киноверсию мультфильма о Рапунцель

Disney готовит киноверсию мульфильма «Рапунцель: Запутанная история», выпущенного в 2010 году. Режиссером фильма станет Майкл Грейси, известный по мюзиклу «Великий шоумен», а сценарий напишет Дженнифер Кэйтин Робинсон, пишет Variety.
В оригинальном мультфильме Рапунцель, озвученная Мэнди Мур, спасается из башни с помощью разбойника Флинна Райдера. Мультфильм стал коммерчески успешным, собрав 592 миллиона долларов при бюджете в 260 миллионов долларов.
Мультфильм также вдохновил на создание нескольких спин-оффов, включая короткометражный фильм и анимационный сериал. Кроме того, песня When Will My Life Begin была номинирована на премию Оскар.
Ранее стало известно, что d Соединённых Штатах скоро начнутся съёмки новой трилогии фильмов «Звёздные войны». Трилогию снимет киностудия Lucasfilm. В качестве сценариста выступит Саймон Кинберг.