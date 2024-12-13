Disney снимет киноверсию мультфильма о Рапунцель

В оригинальном мультфильме Рапунцель, озвученная Мэнди Мур, спасается из башни с помощью разбойника Флинна Райдера. Мультфильм стал коммерчески успешным, собрав 592 миллиона долларов при бюджете в 260 миллионов долларов.