Город без воды: в Приморье ликвидируют масштабную коммунальную аварию (ОБНОВЛЕНО В 10:53)

Вчера вечером был повреждён водовод диаметром 1200 метров в посёлке Угловое, произошёл порыв в районе пересечения улиц Берзарина и 1-й Рабочей. «Приморскому водоканалу» пришлось использовать экскаватор и гидромолот для поиска места порыва. К утру 13 декабря повреждённый участок был найден, бригада Водоканала начала откачивать воду и проводить сварочные работы, которые планируется завершить к полудню. Затем начнётся заполнение системы водой. Подача коммунального ресурса абонентам будет возобновлена во второй половине дня.
Коммунальная авария затронула более 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и объекты соцкультбыта. Сейчас без водоснабжения остаются более 2,5 тысяч многоквартирных домов и 10,5 тысяч домов частного сектора. На работу социальных учреждений авария не повлияла — школы и детские сады работают в штатном режиме, но городской бассейн не функционирует из-за отсутствия воды.
Артёмовская городская прокуратура взяла под контроль ликвидацию аварии. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Планируется подача иска к собственнику водовода с требованием заменить аварийный участок сети. Также ведомство контролирует подвоз воды населению и перерасчёт за период отсутствия коммунальной услуги.
Напоминаем, что жители Артёма неоднократно жаловались на плачевное состояние водопровода. В конце ноября в течение суток в городе произошло несколько мелких порывов, приведших к массовому отключению холодного водоснабжения и обледенению проезжей части, которое устраняла бригада «Примавтодора». В сентябре был повреждён водовод на улице Уссурийской, для его устранения нашлось всего двое рабочих.
Обновлено в 10:53. Авария на водоводе в Угловом также повлияла на Надеждинский район. Населённые пункты Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное и Шмидтовка остаются без должного напора воды. Абонентов начнут подключать к водоснабжению не раньше второй половины дня.