Город без воды: в Приморье ликвидируют масштабную коммунальную аварию (ОБНОВЛЕНО В 10:53)

Вчера вечером был повреждён водовод диаметром 1200 метров в посёлке Угловое, произошёл порыв в районе пересечения улиц Берзарина и 1-й Рабочей. «Приморскому водоканалу» пришлось использовать экскаватор и гидромолот для поиска места порыва. К утру 13 декабря повреждённый участок был найден, бригада Водоканала начала откачивать воду и проводить сварочные работы, которые планируется завершить к полудню. Затем начнётся заполнение системы водой. Подача коммунального ресурса абонентам будет возобновлена во второй половине дня.