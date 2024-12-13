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Во Владивостоке полиция пресекла работу незаконной зубоврачебной клиники

Проверку правоохранителей инициировало обращение бдительного гражданина.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции во Владивостоке пресекли незаконную работу стоматологической клиники.

Как сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», внимание правоохранителей к медицинскому учреждению привлекло обращение одного из жителей города. Проверка прошла в клинике, расположенной на улице Некрасовской.

Выяснилось, что центр предоставлял гражданам стоматологические услуги, однако не имел лицензии на медицинскую деятельность. В соответствии с законодательством, такая деятельность требует обязательного лицензирования.

В отношении врача-стоматолога был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, организация уже предпринимает шаги для получения необходимых разрешительных документов.

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