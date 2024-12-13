Пик метеорного потока Геминиды не будет виден из-за яркой Луны

Пик метеорного потока Геминиды, который мог бы порадовать наблюдателей до полутора сотен «падающих звезд» в час, не будет виден на Земле из-за яркого света Луны, находящейся в фазе, близкой к полнолунию. Об этом сообщили в Московском планетарии.
Геминиды являются одним из самых активных ежегодных метеорных потоков, действующим с 4 по 17 декабря. В ночь пика, с 13 на 14 декабря, ожидается активность до 150 метеоров в час. Метеоры Геминид обычно белые и яркие, падают довольно часто. Они движутся рядом с Землей, вследствие чего скорость метеоров составляет около 35 километров в секунду.
В планетарии отметили, что Геминиды превосходят по количеству метеоров даже августовские Персеиды. Например, в 2011 году поток показал всплеск до 200 болидов в час, что в два раза превышает активность летнего потока.
«Условия наблюдения Геминид в 2024 году — неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15.12.2024) существенно помешает наблюдению метеоров», — отметили астрономы.
Ранее стало известно, что длина светового дня в России 21 декабря сократится до минимального значения в году — 6 часов 59 минут. После этой даты продолжительность светлого времени суток начнет увеличиваться и к новому году достигнет 7 часов 6,5 минуты.