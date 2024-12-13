Пик метеорного потока Геминиды не будет виден из-за яркой Луны

Геминиды являются одним из самых активных ежегодных метеорных потоков, действующим с 4 по 17 декабря. В ночь пика, с 13 на 14 декабря, ожидается активность до 150 метеоров в час. Метеоры Геминид обычно белые и яркие, падают довольно часто. Они движутся рядом с Землей, вследствие чего скорость метеоров составляет около 35 километров в секунду.