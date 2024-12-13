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В США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности «Тёмный орёл»

Разработкой LRHW занимается корпорация Lockheed Martin.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах осуществлено испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon «Dark Eagle», информирует Центр анализа стратегий и технологий.

Пуск ракеты Dark Eagle («Тёмный орёл») был произведён с мыса Канаверал (штат Флорида) из штатной пусковой установки. В США утверждают, что речь идёт об успешных испытаниях.

Данная ракета преодолевать расстояние до трёх тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 тысяч километров в час.

Разработкой LRHW занимается корпорация Lockheed Martin. «Тёмный орёл» предназначен для «нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укреплённой обороны».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Британия и Австралия договорились об испытаниях гиперзвукового оружия.