В США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности «Тёмный орёл»

В Соединённых Штатах осуществлено испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon «Dark Eagle», информирует Центр анализа стратегий и технологий.
Пуск ракеты Dark Eagle («Тёмный орёл») был произведён с мыса Канаверал (штат Флорида) из штатной пусковой установки. В США утверждают, что речь идёт об успешных испытаниях.
Данная ракета преодолевать расстояние до трёх тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 тысяч километров в час.
Разработкой LRHW занимается корпорация Lockheed Martin. «Тёмный орёл» предназначен для «нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укреплённой обороны».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Британия и Австралия договорились об испытаниях гиперзвукового оружия.