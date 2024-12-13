Одиноким мамам Новосибирска предоставляются коньки и коляски

В Новосибирске одинокие мамы могут получить коляски, коньки и другие вещи — нуждающимся помогают в социальных фондах. Один из них работает на улице Гоголя в ТЦ «Юпитер». Подробнее о его работе рассказал «МК в Новосибирске».