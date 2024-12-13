Одиноким мамам Новосибирска предоставляются коньки и коляски

В Новосибирске одинокие мамы могут получить коляски, коньки и другие вещи — нуждающимся помогают в социальных фондах. Один из них работает на улице Гоголя в ТЦ «Юпитер». Подробнее о его работе рассказал «МК в Новосибирске».
Социальный склад негосударственного центра помощи семье и детям «Вместе» принимает чистую одежду для детей и взрослых, средства гигиены, постельное бельё, игрушки, кроватки, столики для кормления, коньки, ролики, санки
Организация обслуживает не только одиноких мам, но и малышей, которые лежат в больницах, но им некому помочь. Портал цитирует сотрудников социального склада:
Примерно каждый день на склад приносят вещи 10−20 человек: кто-то один пакет, а кто-то сразу несколько больших мешков. Взять необходимое приходят человек 10, причём не только жители города, но и других территорий области.
Отмечается, что во время посещения склада корреспондентом «МК в Новосибирске» за помощью пришла женщина, сбежавшая от мужа. Она взяла себе коляску, пелёнки и распашонки для 1,5-месячной дочери.
«Надеюсь, скоро расправлюсь со своими проблемами и начну жить нормальной жизнью!» — портал цитирует собеседницу.