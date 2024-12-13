Синоптики обещают красноярцам мягкую зимнюю погоду в ближайшие дни

Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС и других метеопорталов.
С пятницы по воскресенье синоптики обещают днем от −1 до −4 °C, по ночам — от −5 до −7 °C.
В последний рабочий день будет облачно и ветрено — ожидаются порывы до 15−18 м/с, возможен небольшой снег. К выходным усилится влияние южного антициклона, ветер стихнет до штиля, осадков не будет, но солнце по-прежнему будет закрыто облаками. Атмосферное давление останется высоким — до 752 мм рт.
В понедельник в Красноярск вновь вернется сильный ветер, а со вторника начнет холодать: в дневные часы предварительно ожидается уже −7, −10°C, в ночные — до −15 °C.