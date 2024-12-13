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Синоптики обещают красноярцам мягкую зимнюю погоду в ближайшие дни

В конце этой недели в Красноярске будет преобладать теплая погода — на 5−10 °C выше нормы.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 55% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: Freepik

Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС и других метеопорталов.

С пятницы по воскресенье синоптики обещают днем от −1 до −4 °C, по ночам — от −5 до −7 °C.

В последний рабочий день будет облачно и ветрено — ожидаются порывы до 15−18 м/с, возможен небольшой снег. К выходным усилится влияние южного антициклона, ветер стихнет до штиля, осадков не будет, но солнце по-прежнему будет закрыто облаками. Атмосферное давление останется высоким — до 752 мм рт.

В понедельник в Красноярск вновь вернется сильный ветер, а со вторника начнет холодать: в дневные часы предварительно ожидается уже −7, −10°C, в ночные — до −15 °C.