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В Артёме задержали подростка-нелегала без документов

Молодого человека выдворят за пределы РФ по решению суда.

Источник: ГУ МВД

В Артёме сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили подростка, который находился на городском рынке. Молодой человек не смог предоставить документы, подтверждающие его законное пребывание на территории России.

После задержания выяснилось, что 17-летний мигрант из одной из республик Средней Азии находился в стране незаконно. Парень проживал во Владивостоке, а в Артём приехал, чтобы купить одежду.

В связи с нарушением правил пребывания иностранного гражданина инспектор по делам несовершеннолетних составил административный протокол.

«Суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы РФ», — сообщили в полиции.

До завершения процедуры парня поместят в Центр временного содержания иностранных граждан.

Напомним, в Приморье состоялся рейд по контролю соблюдения миграционного законодательства. В Советском районе Владивостока полицейские проверили 120 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

В результате мероприятия было установлено, что 11 иностранных граждан нарушили миграционные правила. Все они были доставлены в отдел иммиграционного контроля для дальнейшего разбирательства.