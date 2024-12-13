В Артёме задержали подростка-нелегала без документов

В Артёме сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили подростка, который находился на городском рынке. Молодой человек не смог предоставить документы, подтверждающие его законное пребывание на территории России.
После задержания выяснилось, что 17-летний мигрант из одной из республик Средней Азии находился в стране незаконно. Парень проживал во Владивостоке, а в Артём приехал, чтобы купить одежду.
В связи с нарушением правил пребывания иностранного гражданина инспектор по делам несовершеннолетних составил административный протокол.
«Суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы РФ», — сообщили в полиции.
До завершения процедуры парня поместят в Центр временного содержания иностранных граждан.
Напомним, в Приморье состоялся рейд по контролю соблюдения миграционного законодательства. В Советском районе Владивостока полицейские проверили 120 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.
В результате мероприятия было установлено, что 11 иностранных граждан нарушили миграционные правила. Все они были доставлены в отдел иммиграционного контроля для дальнейшего разбирательства.