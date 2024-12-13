В Красноярском крае владельцам личных подворий выделят 30 миллионов рублей

Программа господдержки действует второй год и помогает развивать малое сельское хозяйство и самозанятость. В этом году список направлений для грантов расширили: теперь средства выделяются не только на картофелеводство и овощеводство, но и на разведение овец, коз, сельскохозяйственной птицы и пчеловодство.