В Красноярском крае владельцам личных подворий выделят 30 миллионов рублей

В Красноярском крае подвели итоги конкурса грантов, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Победителями стали 18 владельцев подворий из разных районов края, включая Шушенский, Минусинский, Ужурский, Краснотуранский, Балахтинский и город Красноярск. Общая сумма грантов составила 30 миллионов рублей.
Программа господдержки действует второй год и помогает развивать малое сельское хозяйство и самозанятость. В этом году список направлений для грантов расширили: теперь средства выделяются не только на картофелеводство и овощеводство, но и на разведение овец, коз, сельскохозяйственной птицы и пчеловодство.
Каждый участник может получить до 2 миллионов рублей при условии вложения не менее 5% собственных средств. Деньги пойдут на закупку техники, оборудования, животных и пчелосемей. Участники обязаны освоить гранты в течение девяти месяцев, вести хозяйство до 2026 года и ежегодно увеличивать объём реализованной продукции.
Одним из критериев отбора стала организация сбыта продукции и участие в сельхозкооперации, что гарантирует устойчивое развитие хозяйств и поддержку сельских территорий.