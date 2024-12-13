В Хабаровске издали «живую» книгу о героях СВО

В Хабаровском крае стартовал литературно-музыкальный патриотический проект «Мы и сыновья и дочери России». Это стихи и музыка, прошедшие через сердца авторов. Он основан на освещении специальной военной операции, событий Великой Отечественной войны, любви к малой родине и фундаментальных духовно — нравственных основах гражданина России. Его авторами стали писатель и поэт Наталья Максименко и её супруг Александр Максименко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На страницах изданной на собственные средства книги расположены QR-коды, отсканировав которые на смартфоне можно прослушать песни, созданные Александром, о героизме наших бойцов от времён Великой Отечественной войны до идущей сейчас специальной военной операции, о любви к малой родине и философии жизни.
— Литература и музыка во все времена были очень действенным эмоционально направленным инструментом воздействия на людей разных возрастов. А в особые времена и мощным оружием, и лекарством для души, — говорит Наталья Максименко. — Мы чтим память наших героических предков, которые в Бессмертных полках сегодня смотрят на нас меж облаков. Мы любим свои деревеньки, поселки, города и память детства навсегда в наших сердцах, как и любовь к малой родине. Мы сегодня вместе противостоим злу единой семьей — мы русские, многонациональная семья сыновей и дочерей России. И стараемся все это передать нашим детям.
— Эта книга не просто сборник стихов, это живая книга, которая может говорить и даже петь, — рассказал Александр Максименко. — Стихи Натальи вдохновляют меня на написание новых и новых песен. Музыка даёт крылья стихам. И они разлетаются как птицы по городам и весям. Наши песни и стихи знают в окопах на передовой, в Донецке, Луганске, на Радио Крыма, в военных частях. Наша книга живая. В ней мы используем цифровые достижения науки на сегодняшний день.
Под каждым произведением на страницах книги размещен QR- код. Наведя на него телефон с программой сканирования, у читателя появляется активная ссылка на стихотворение или песню, и можно не только читать данное произведение, но и слушать песню либо авторское прочтение произведения.
Все песни в этой книге написаны на стихи Натальи Максименко.