В Хабаровске издали «живую» книгу о героях СВО

— Литература и музыка во все времена были очень действенным эмоционально направленным инструментом воздействия на людей разных возрастов. А в особые времена и мощным оружием, и лекарством для души, — говорит Наталья Максименко. — Мы чтим память наших героических предков, которые в Бессмертных полках сегодня смотрят на нас меж облаков. Мы любим свои деревеньки, поселки, города и память детства навсегда в наших сердцах, как и любовь к малой родине. Мы сегодня вместе противостоим злу единой семьей — мы русские, многонациональная семья сыновей и дочерей России. И стараемся все это передать нашим детям.