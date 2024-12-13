Оранжевый уровень опасности. К какой погоде готовиться в пятницу 13-е?

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается кратковременный снег и слабая метель. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, ночью и утром по восточной половине республики сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью −4..-10°С, максимальная днем −1..-6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.
Минск
Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Брест
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Гомель
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Могилев
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.