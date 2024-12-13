Оранжевый уровень опасности. К какой погоде готовиться в пятницу 13-е?

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается кратковременный снег и слабая метель. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, ночью и утром по восточной половине республики сильный порывистый.