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Оранжевый уровень опасности. К какой погоде готовиться в пятницу 13-е?

По информации синоптиков, 13 декабря ночью и утром погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 69% 770 мм рт. ст. +4°
Источник: Смартпресс

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается кратковременный снег и слабая метель. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, ночью и утром по восточной половине республики сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью −4..-10°С, максимальная днем −1..-6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Минск

Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Брест

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.