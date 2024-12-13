Команда центра молодежных инициатив Хабаровска стала лучшей в стране

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, конкурс профессионального мастерства — это федеральная площадка, дающая возможность всем сотрудникам компаний и ведомств, работающих с молодежью, показать уровень своих компетенций, обменяться лучшими практиками, присоединиться к экспертному сообществу, а также получить поддержку и признание своих профессиональных достижений.