В Приморье 17-летний иностранный гражданин будет выдворен за пределы РФ

В Приморском крае 17-летний гражданин одной из республик Средней Азии находился незаконно на территории России. Его случайно обнаружили в городе Артем на территории городского рынка. Туда он приехал из Владивостока чтобы купить новые вещи. Сотрудники полиции попросили показать документы, но мальчик не смог ответить ничего, поэтому был доставлен в отдел для разбирательств.