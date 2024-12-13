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В Приморье 17-летний иностранный гражданин будет выдворен за пределы РФ

Парня проживающего во Владивостоке без документов обнаружили в городе Артем.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае 17-летний гражданин одной из республик Средней Азии находился незаконно на территории России. Его случайно обнаружили в городе Артем на территории городского рынка. Туда он приехал из Владивостока чтобы купить новые вещи. Сотрудники полиции попросили показать документы, но мальчик не смог ответить ничего, поэтому был доставлен в отдел для разбирательств.

В адрес парня был составлен административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

«Суд вынес решение о применении к нарушителю административного наказания в виде штрафа с последующим принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. До завершения процедуры выдворения нарушитель будет содержаться в Центре временного пребывания иностранных граждан», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.