В Находке 16 дней врачи боролись за жизнь моряка

Врачи из Находкинской городской больницы спасли моряка, вернувшегося с рейса. Мужчина по случаю своего возвращения домой устроил вечеринку, где употреблял алкоголь. Эта вечеринка могла стать для него последней, так как у мужчины началось тяжелое отравление — интоксикация организма.
Пациент приехал в больницу уже с судорогами. Медики проявили всё своё искусство и использовали все доступные технические ресурсы, чтобы спасти жизнь этого несчастного. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, применили процедуру гемодиализа, сделали переливание крови, а также регулярно вводили препараты и проводили детоксикацию организма. На одну такую процедуру очищения требовалось более 40 литров специальных растворов.
«Случай был крайне сложным, при таком состоянии шансы на выживание очень малы», — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Находкинской городской больницы Антон Шкода.
«В связи с повреждением клеток крови пациенту была необходима трансфузия её компонентов, а также подбор оптимальной антибактериальной терапии в зависимости от его состояния. В настоящее время он проходит лечение в терапевтическом отделении, и ему предстоит длительный период реабилитации», — прокомментировала пресс-служба Находкинской городской больницы.