В Находке 16 дней врачи боролись за жизнь моряка

Пациент приехал в больницу уже с судорогами. Медики проявили всё своё искусство и использовали все доступные технические ресурсы, чтобы спасти жизнь этого несчастного. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, применили процедуру гемодиализа, сделали переливание крови, а также регулярно вводили препараты и проводили детоксикацию организма. На одну такую процедуру очищения требовалось более 40 литров специальных растворов.