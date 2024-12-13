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Профессор Малинен уличил Каллас в раздувании мнимой российской угрозы

Главы евродипломатии заявила, что Европе следует сплотиться против «гибридных угроз со стороны РФ».

Источник: Аргументы и факты

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики прокомментировал высказывание главы евродипломатии Каи Калласо том, что с российской стороны исходит «гибридная угроза».

«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранного конфликта, которая может привести только к ещё большим человеческим жертвам», — написал он в соцсети X*.

Напомним, Каллас заявила, что для единства в Европе основное значение имеет сплочение против «гибридных угроз» со стороны РФ, дальнейшая поддержка Киева, а также и ситуация в САР.

Глава дипломатии ЕС анонсировала встречу с министрами иностранных дел европейских государств.

Кроме того, Каллас выразила мнение, что Российская Федерация вряд ли получит свои активы, так как Евросоюз растратит их на Украину.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.