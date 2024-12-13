Николай Цискаридзе рассказал о «целевых спектаклях» в ГАБТ

Народный артист России, руководитель Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» о том, как проходили «целевые спектакли» в Большом театре в советские времена и в годы перестройки.
«Они [спектакли] никогда не печатались в афише, билеты в кассу не поступали. Мало того, они выкупались с таким условием, что даже артисты не имели права пригласить своих гостей на свободные места. Корпорации выкупали целиком театр и буфет. В антрактах спиртные напитки лились рекой», — рассказал Цискаридзе.
Он вспомнил, как в начале 1990-х один небольшой банк купил все места на балет «Лебединое озеро».
«Обычно по трансляции слышно, как гудит зал перед спектаклем. А тут тишина. Дальше нам объявили, что будет задержка на 20 минут. Мы сидели в гримерках и слушали, как на сцене чествуют главного бухгалтера, лучшего менеджера по продажам. Но всё равно не могли понять, почему не было гула. Оказалось, охрана перекрыла выходы из зрительного зала, чтобы никто не вышел раньше времени, не выпил и не съел то, что разложено в буфете», — отметил артист.
По его словам, когда начался спектакль, в зрительном зале осталась четверть партера, а после антракта артисты танцевали «под топот собственных копыт»: многие зрители уже спали, потому что изрядно выпили.
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