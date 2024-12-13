Николай Цискаридзе рассказал о «целевых спектаклях» в ГАБТ

«Обычно по трансляции слышно, как гудит зал перед спектаклем. А тут тишина. Дальше нам объявили, что будет задержка на 20 минут. Мы сидели в гримерках и слушали, как на сцене чествуют главного бухгалтера, лучшего менеджера по продажам. Но всё равно не могли понять, почему не было гула. Оказалось, охрана перекрыла выходы из зрительного зала, чтобы никто не вышел раньше времени, не выпил и не съел то, что разложено в буфете», — отметил артист.