Болельщики «Реал Сосьедад» принесли флаг ДНР на матч с киевским «Динамо»

Знамя было продемонстрировано во время матча шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла в Сан-Себастьяне.
Инцидент был зафиксирован во втором тайме во время празднования одного из голов в ворота украинской команды. Видео появилось в Сети и быстро обрело популярность.
Отметим, что за «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян. Команда победила со счетом 3:0.
Ранее украинский вратарь Анатолий Трубин, представляющий лиссабонский клуб «Бенфика», демонстративно проигнорировал рукопожатие с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед началом матча Лиги чемпионов. Во время традиционного приветствия соперников перед матчем Трубин прошел мимо Головина, не предложив ему руку, несмотря на готовность российского футболиста к жесту.