Болельщики «Реал Сосьедад» принесли флаг ДНР на матч с киевским «Динамо»

Ранее украинский вратарь Анатолий Трубин, представляющий лиссабонский клуб «Бенфика», демонстративно проигнорировал рукопожатие с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед началом матча Лиги чемпионов. Во время традиционного приветствия соперников перед матчем Трубин прошел мимо Головина, не предложив ему руку, несмотря на готовность российского футболиста к жесту.