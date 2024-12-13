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Болельщики «Реал Сосьедад» принесли флаг ДНР на матч с киевским «Динамо»

Матч шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы проходит в Сан-Себастьяне.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный матч между «Реал Сосьедад» и киевским «Динамо» прошел не без инцидентов. Фанаты испанской команды принесли на игру флаг ДНР.

Знамя было продемонстрировано во время матча шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла в Сан-Себастьяне.

Инцидент был зафиксирован во втором тайме во время празднования одного из голов в ворота украинской команды. Видео появилось в Сети и быстро обрело популярность.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян. Команда победила со счетом 3:0.

Ранее украинский вратарь Анатолий Трубин, представляющий лиссабонский клуб «Бенфика», демонстративно проигнорировал рукопожатие с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед началом матча Лиги чемпионов. Во время традиционного приветствия соперников перед матчем Трубин прошел мимо Головина, не предложив ему руку, несмотря на готовность российского футболиста к жесту.