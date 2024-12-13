Учёный Адамс: БПЛА над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями ВМС США

«Загадка БПЛА над Нью-Джерси связана с испытаниями ВМС США совершенно секретной подводной платформы-носителя беспилотников. Это означает, что дроны являются американскими, и они запускаются с погружаемой платформы, существование которой скрыто от общественности», — написал Адамс в соцсети X*.