Учёный Адамс: БПЛА над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями ВМС США

Сообщения о беспилотных летательных аппаратах в небе над штатом Нью-Джерси связаны с проведением секретных испытаний Военно-морских сил Соединённых Штатов, заявил Майк Адамс.
Он подчеркнул, что речь идёт о «совершенно секретных испытаниях».
«Загадка БПЛА над Нью-Джерси связана с испытаниями ВМС США совершенно секретной подводной платформы-носителя беспилотников. Это означает, что дроны являются американскими, и они запускаются с погружаемой платформы, существование которой скрыто от общественности», — написал Адамс в соцсети X*.
Кроме того, учёный раскритиковал высказывания ряда официальных лиц Соединённых Штатов, которые утверждали, что беспилотные летательные аппараты «имеют иностранный след».
Напомним, жители американского штата Нью-Джерси уже несколько недель фиксируют полёты неизвестных БПЛА в своём воздушном пространстве.
Ранее сообщалось, что полёт роя неизвестных дронов над Нью-Джерси попал на видео.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.