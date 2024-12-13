Строительство Омского аэропорта будет завершено в 2028 году

Во время прямого эфира программы «Хоценко о важном» Виталий Хоценко рассказал о планах по строительству нового аэропорта в регионе.
Он напомнил, что 6 июня на Петербургском экономическом форуме было подписано концессионное соглашение с компанией «Аэропорты регионов». Из федерального бюджета на реализацию проекта в течение трёх лет будет выделено 12,3 миллиарда рублей.
Проект получил одобрение Президента России во время личной встречи в августе 2022 года. В апреле 2023 года Правительство России издало соответствующее распоряжение.
«6 июня на полях Петербургского экономического форума мы подписали концессионное соглашение с “Аэропортами регионов”. Федеральные средства в размере 12,3 млрд рублей предусмотрены в бюджете на будущие 3 года. Объект будет возведен», — сообщил глава региона.
По словам Хоценко, строительство нового аэропорта планируется завершить к 2028 году.