Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство Омского аэропорта будет завершено в 2028 году

В ходе прямого эфира программы «Хоценко о важном» губернатор Омской области впервые назвал точные сроки завершения строительства.

Источник: Комсомольская правда

Во время прямого эфира программы «Хоценко о важном» Виталий Хоценко рассказал о планах по строительству нового аэропорта в регионе.

Он напомнил, что 6 июня на Петербургском экономическом форуме было подписано концессионное соглашение с компанией «Аэропорты регионов». Из федерального бюджета на реализацию проекта в течение трёх лет будет выделено 12,3 миллиарда рублей.

Проект получил одобрение Президента России во время личной встречи в августе 2022 года. В апреле 2023 года Правительство России издало соответствующее распоряжение.

«6 июня на полях Петербургского экономического форума мы подписали концессионное соглашение с “Аэропортами регионов”. Федеральные средства в размере 12,3 млрд рублей предусмотрены в бюджете на будущие 3 года. Объект будет возведен», — сообщил глава региона.

По словам Хоценко, строительство нового аэропорта планируется завершить к 2028 году.