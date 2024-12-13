Власти проработают вопрос о создании нового авиарейса до Тевриза

Добавим, что в минувшем году внутреннее авиасообщение появилось по маршруту Омск — Усть-Ишим. Здесь рейс оправдал себя, ведь до этого населенного пункта сложно добраться из-за отсутствия отремонтированных дорог. Кроме того, свои коррективы внес паводок, часть трасс размыло.