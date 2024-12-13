Власти проработают вопрос о создании нового авиарейса до Тевриза

Накануне с вопросом о запуске авиарейса до Тевриза обратилась жительница райцентра. Она предложила властям рассмотреть вопрос о создании еще одного внутреннего рейса.
Виталий Хоценко поручил министру транспорта Андрею Хафизову узнать, нуждаются ли жители в авиасообщении Омск — Тевриз. Глава региона сообщил, что на данный момент таких планов нет.
«Честно говоря, я впервые слышу об этой идее. Давайте рассмотрим этот вопрос. Министр транспорта Андрей Сергеевич Хафизов в курсе. Он проведёт анализ и предоставит отчёт», — заявил Виталий Хоценко.
Добавим, что в минувшем году внутреннее авиасообщение появилось по маршруту Омск — Усть-Ишим. Здесь рейс оправдал себя, ведь до этого населенного пункта сложно добраться из-за отсутствия отремонтированных дорог. Кроме того, свои коррективы внес паводок, часть трасс размыло.