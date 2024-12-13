Мастер-планы городов ДВ станут частью нацпроектов: Путин ждет результат

Мастер-планы дальневосточных городов будут вписаны в новые нацпроекты. Президент и Кабмин снова договорились уделить особое внимание арктическим и дальневосточным регионам.
Так, в 5 новых нацпроектах анонсировано создание отдельных разделов с мероприятиями мастер-планов городов ДФО. Юрий Трутнев провел специальное совещание по теме, напомнив о президентском поручении. Срок исполнения — один месяц.
Речь идет про нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодёжь и дети».
Отметим, что мастер-план Владивостока пережил «трудные моменты» перед принятием. Первую версию «завернул» Юрий Трутнев, отправив на доработку. Однако итоговый все-таки был принят на ВЭФ. Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока.