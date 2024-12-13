Мастер-планы городов ДВ станут частью нацпроектов: Путин ждет результат

Отметим, что мастер-план Владивостока пережил «трудные моменты» перед принятием. Первую версию «завернул» Юрий Трутнев, отправив на доработку. Однако итоговый все-таки был принят на ВЭФ. Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока.