Камеру видеонаблюдения установили на Маратовском кладбище в Иркутске

— Думаю, это хорошая новость для всех семей, у кого близкие погибли «за ленточкой» и похоронены здесь. К сожалению, установка камеры вызвана необходимостью. Неоднократно замечала, что кто-то срезает розы, которые я высаживала на могиле сына. Теперь, надеюсь, это прекратится или недоброжелателей можно будет найти, — сказала мама Героя России Эдуарда Дьяконова Ольга Дьяконова, именно она выступила с инициативой об установке камеры.