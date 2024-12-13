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Камеру видеонаблюдения установили на Маратовском кладбище в Иркутске

Онлайн-камера направлено на Аллею героев, где захоронены участники СВО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на территории Маратовского кладбища появилась онлайн-камера. Устройство направлено на Аллею героев, там захоронены бойцы СВО. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Думаю, это хорошая новость для всех семей, у кого близкие погибли «за ленточкой» и похоронены здесь. К сожалению, установка камеры вызвана необходимостью. Неоднократно замечала, что кто-то срезает розы, которые я высаживала на могиле сына. Теперь, надеюсь, это прекратится или недоброжелателей можно будет найти, — сказала мама Героя России Эдуарда Дьяконова Ольга Дьяконова, именно она выступила с инициативой об установке камеры.

Кстати, устройство установила одна из компаний города, сделала это за свой счет.