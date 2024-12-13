«Вопрос серьёзный»: Виталий Хоценко высказался о ситуации с подтоплением омских дач

"Вопрос серьёзный. Я был там с командой правительства и представителями прокуратуры. Росприроднадзор также занимается этим вопросом. Правительство Омской области совместно с ТГК-11 разработало проект соглашения о взаимодействии по проектированию системы отвода воды с затопленных территорий. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счёт средств ТГК-11, и я знаю, что прокуратура уже подала иски в суд.