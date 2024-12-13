«Вопрос серьёзный»: Виталий Хоценко высказался о ситуации с подтоплением омских дач

Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию с подтоплением домов в Осташково на юго-восточной окраине Омска. По его словам, работа по установлению виновных в происшествии будет длительной, но уже ведётся.
«Ситуация сложная. Губернатор уже выезжал на место, прокуратура потребовала от ТГК-11 выполнить предписания, но вопрос не был решён, и участки затопило зимой. Какие меры принимаются?» — спросила местная жительница.
"Вопрос серьёзный. Я был там с командой правительства и представителями прокуратуры. Росприроднадзор также занимается этим вопросом. Правительство Омской области совместно с ТГК-11 разработало проект соглашения о взаимодействии по проектированию системы отвода воды с затопленных территорий. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счёт средств ТГК-11, и я знаю, что прокуратура уже подала иски в суд.
За минувшее лето с территории было откачано 200 тысяч кубометров воды. А также были вырыты водоотводные траншеи вокруг сёл Морозовка и Ульяновка. Сейчас по словам властей вода продолжает поступать, но пока неясно откуда.
Власти планируют создать систему отвода воды с затопленных территорий. Работа в этом направлении уже ведётся, и к лету система может быть запущена. ТГК-11 взяла на себя ответственность за создание этой системы.
Добавим, что территория еще в 60-ых годах прошлого века была уже признана заболоченной. Пока людям рекомендовали фиксировать факты подтоплений и считать ущерб, а дальше готовить соответствующие документы. А после установления виновника затоплений, подавать на него в суд.