Sun: вечеринка в Букингемском дворце закончилась арестом горничной

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца закончилась дебошем и потасовкой. Подробности сообщает газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов.
По данным СМИ, после праздника в официальной резиденции британских монархов сотрудники отправились в паб, чтобы продолжить начатую во дворце дружескую вечеринку. Однако некоторые из них выпили слишком много алкоголя.
Одной из дебоширок стала 24-летняя девушка, которую называют горничной. Она стала швырять и бить стаканы. Кроме ого, она попыталась ударить менеджера заведения общественного питания.
«Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки», — рассказал один из очевидцев.
В результате на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Горничную арестовали и обвинили в нанесении ущерба заведению и нарушении общественного порядка. После ночи в камере девушка оплатила штраф и отправилась домой.
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