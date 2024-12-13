В Приангарье лучшие школьники получили паспорта в рамках программы «Мы-граждане России!»

Документ получили 42 ученика из 31 муниципального образования области. Событие прошло в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!». В Приангарье она реализуется региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
Участников торжественной церемонии приветствовал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. Он подчеркнул, что не случайно для проведения акции выбрана столь важная дата — День Конституции Российской Федерации, который напоминает всем о важности соблюдения прав и свобод каждого человека.
«Паспорт — это символ вашей принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями. Будьте активными гражданами, участвуйте в жизни своего города, школы, страны. Стремитесь к знаниям, развивайте свои таланты и способности. Помните, что с получением паспорта у вас появляются не только права, но и обязанности, и от вас зависит, какой станет наша страна в будущем. Будьте ответственными, уважайте законы и правила, помогайте тем, кто нуждается в помощи. Пусть этот документ будет напоминанием о том, что вы не одни, что рядом с вами есть люди, готовые помочь и поддержать», — подчеркнул Георгий Кузьмин.
Зампредседателя Правительства региона также поприветствовал присутствующих на церемонии родителей, отметив, что в Российской Федерации завершается Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, и поздравил их со знаменательным для всех семей событием.
Министр образования Максим Парфенов сообщил, что в этом году по инициативе Губернатора региона Игоря Кобзева свой первый документ получают школьники не только из ближних, но и из отдаленных территорий области, таких как Киренский, Нижнеудинский, Нижнеилимский, Тайшетский, Качугский районы.
Участники церемонии являются отличниками в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности, победителями и призерами конкурсных мероприятий и соревнований, активисты, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Так, Мария Мамонтова из Боханского района является творческой личностью, призером регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Язык — душа народа», лауреатом Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
Юлия Юносова из Иркутска имеет третий взрослый разряд по стрельбе из лука, лауреат международного фестиваля-конкурса «Ступеньки к успеху», занимается спортивными бальными танцами, дипломант соревнований «Восходящие звезды» Иркутского городского отделения Иркутской областной общественной спортивной организации «Федерации танцевального спорта Иркутской области».
Ксения Грант из Усолья-Сибирского имеет серебряный значок ГТО, призер региональных соревнований по лёгкой атлетике и легкоатлетическому кроссу.
Председатель регионального отделения Движения Первых в Иркутской области Сергей Перфильев рассказал, что основным партнером программы «Мы — граждане России!», реализуемой Движением с 2023 года, выступает Министерство внутренних дел России. Мероприятие программы проходит при активной поддержке министерства образования региона. Одна из задач события — сделать день получения первого паспорта торжественным событием в жизни каждого подростка.
В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие заместитель министра образования региона Елена Апанович, начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области полковник полиции Александр Родзиковский, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Мясников.
Организаторы также подготовили для школьников культурно-образовательную программу с посещением Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского, а также экскурсией в музей истории города Иркутска.