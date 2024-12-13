В Приангарье лучшие школьники получили паспорта в рамках программы «Мы-граждане России!»

«Паспорт — это символ вашей принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями. Будьте активными гражданами, участвуйте в жизни своего города, школы, страны. Стремитесь к знаниям, развивайте свои таланты и способности. Помните, что с получением паспорта у вас появляются не только права, но и обязанности, и от вас зависит, какой станет наша страна в будущем. Будьте ответственными, уважайте законы и правила, помогайте тем, кто нуждается в помощи. Пусть этот документ будет напоминанием о том, что вы не одни, что рядом с вами есть люди, готовые помочь и поддержать», — подчеркнул Георгий Кузьмин.