В Братске завершается реконструкция КОС жилого района Падун

С ходом работ ознакомился министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Проект предусматривает замену коллектора протяженностью 1,7 км. Работы были начаты в 2023 году. На их проведение из областного бюджета по региональной государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» направлено свыше 141 млн рублей. Общая стоимость проекта — более 164 млн рублей, уточняет пресс-служба Правительства региона.