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В Братске завершается реконструкция КОС жилого района Падун

Иркутская область, НИА-Байкал — Реконструкция канализационно-очистных сооружений с сетями канализации завершается в жилом районе Падун города Братска.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

С ходом работ ознакомился министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Проект предусматривает замену коллектора протяженностью 1,7 км. Работы были начаты в 2023 году. На их проведение из областного бюджета по региональной государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» направлено свыше 141 млн рублей. Общая стоимость проекта — более 164 млн рублей, уточняет пресс-служба Правительства региона.

«Реконструкция этого коллектора позволит обеспечить надежность водоотведения и даст возможность строительства нового жилья на территории города Братска, а также снизит риски экологических проблем, которые могли возникнуть из-за неудовлетворительного состояния старого коллектора», — отметил Анатолий Никитин.

Как сообщил мэр города Братска Александр Дубровин, бетон трубы старого коллектора на всем протяжении имел значительные разрушения, что приводило к провалам грунта и снижало пропускную способность сети водоотведения. В ходе реконструкции помимо замены коллектора установили 25 колодцев, выполнили устройство камеры гашения и приемной камеры. Строительная готовность объекта — 99%.

«Завершены строительно-монтажные работы, обеспечены работы по переключению напорных канализационных коллекторов к реконструируемому безнапорному коллектору. Демонтировано 1,2 км старого коллектора, осталось выполнить демонтаж 0,5 км. Завершить комплекс работ планируется до 17 декабря 2024 года», — рассказал Александр Дубровин.

ЖКХ