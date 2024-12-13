19-летний лихач убил хабаровчанку, влетев в неё на скорости 118 км/ч

Жуткая авария произошла 28 сентября на улице Джамбула. По версии следствия, молодой водитель автомобиля «Тойота Корона» мчался на скорости 118 км/ч при разрешенных 60 км/ч и не затормозил перед женщиной, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.