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19-летний лихач убил хабаровчанку, влетев в неё на скорости 118 км/ч

Водитель предстанет перед судом.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

19-летний лихач из Хабаровска пойдёт под суд за смертельный наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Жуткая авария произошла 28 сентября на улице Джамбула. По версии следствия, молодой водитель автомобиля «Тойота Корона» мчался на скорости 118 км/ч при разрешенных 60 км/ч и не затормозил перед женщиной, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

38-летняя потерпевшая скончалась от травм на месте происшествия. По факту её гибели было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дело будет рассматривать Кировский районный суд города Хабаровска.